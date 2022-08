FVG, la Regione investe in startup: 300mila euro a disposizione (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Regione Friuli Venezia Giulia metterà a disposizione 300mila per promuovere la nascita e lo sviluppo di startup e spin-off operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati. Lo ha deciso la giunta del Friuli Venezia Giulia approvando una apposita delibera su proposta dell’assessore alle Attività produttive. Chi può godere dei benefici Beneficiari delle risorse, che verranno ripartite su base provinciale e a fondo perduto, saranno imprese, Comuni e altri enti pubblici e privati. La delibera, spiegato l’assessore, segue le disposizioni della legge regionale SviluppoImpresa ed è finalizzata a sostenere iniziative concernenti la creazione e lo sviluppo di centri di prototipazione della business idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (fab-lab). Tra le spese ... Leggi su fmag (Di mercoledì 3 agosto 2022) LaFriuli Venezia Giulia metterà aper promuovere la nascita e lo sviluppo die spin-off operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati. Lo ha deciso la giunta del Friuli Venezia Giulia approvando una apposita delibera su proposta dell’assessore alle Attività produttive. Chi può godere dei benefici Beneficiari delle risorse, che verranno ripartite su base provinciale e a fondo perduto, saranno imprese, Comuni e altri enti pubblici e privati. La delibera, spiegato l’assessore, segue le disposizioni della legge regionale SviluppoImpresa ed è finalizzata a sostenere iniziative concernenti la creazione e lo sviluppo di centri di prototipazione della business idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale (fab-lab). Tra le spese ...

