Dl aiuti | fonti | taglio cuneo all' 1 | 8% da luglio | +2& pensioni da ottobre

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) -delall'1,8%, dal primoa fine anno, dunque, un punto in più. E un anticipo di tre mesi della rivalutazione delle, con assegni che salgono del 2% a partire da. Sarebbe quanto previsto dal dlbis, atteso in Cdm domani, sul capitolo lavoro e. Confermato dunque lo schema circolato nei giorni scorsi, compreso sul tetto per la decontribuzione: riguarderà i redditi fino a 35mila euro.

... la priorità dovrebbe essere la riduzione delle emissioni e l'ampliamento dellepulite. Il ... l'integrazione degli immigrati e la regolazione dei flussi attraversoumanitari. E con una ...Decreto, più fondi per siccità e autotrasporti. In arrivo 200 milioni per l'agricoltura, 150 andranno per i carburanti IL PROGETTOdel dicastero di Via XX Settembre spiegano che la crisi ... Dl aiuti: fonti, verso proroga taglio accise carburanti al 20/9, poi dm fino a metà ottobre Roma, 3 ago. Taglio del cuneo all'1,8%, dal primo luglio a fine anno, dunque, un punto in più. E un anticipo di tre mesi della rivalutazione delle pensioni, con ...Roma, 3 ago. (Adnkronos) - Il governo si avvia a prorogare il taglio delle accise sui carburanti fino a metà ottobre. In realtà, spiegano fonti di governo all'Adnkronos, nel decreto atteso in ...