Di Battista torna e insulta Di Maio: «Arrivista». Il M5S fa una norma ad hoc per candidare lui e Raggi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Da venerdì a lunedì via alle votazioni online per la scelta dei candidati. Conte spinge per il ritorno del «ribelle» pentastellato e avrà i poteri per scegliere i capilista Leggi su corriere (Di mercoledì 3 agosto 2022) Da venerdì a lunedì via alle votazioni online per la scelta dei candidati. Conte spinge per il ritorno del «ribelle» pentastellato e avrà i poteri per scegliere i capilista

Luxgraph : Di Battista torna e insulta Di Maio: «Arrivista». Il M5S fa una norma ad hoc per candidare lui e Raggi #corriere… - andrewsword2 : @RobertoMerlino1 @ale_dibattista Tutto è possibile, dipende dal programma economico, per Di Battista, non essendovi… - FrancescoSamma2 : @pdnetwork Eh eh, comunque vada a finire, per voi la strada è in salita. Nella migliore delle ipotesi, per governar… - Sergio_GS : @FOrfei @MariaDomenicaC4 Ah si? E invece cosa accadde? Io lo so. Tu no. Il perché te l'ho giá detto Ah, Di Battista… - FabioInnocent10 : @CarloCalenda Il centro draghiano fa vomitare esattamente come il PD. Grazie a te però forse, almeno il 5 Stelle e… -