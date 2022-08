Dall'Inghilterra: Inter, il Chelsea non molla Casadei e prepara un nuovo affondo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Chelsea ha soffiato al Milan il baby talento Chukwuemeka trovando l'accordo con l'Aston Villa per 20 milioni di sterline (al cambio... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ilha soffiato al Milan il baby talento Chukwuemeka trovando l'accordo con l'Aston Villa per 20 milioni di sterline (al cambio...

cmdotcom : Dall'Inghilterra: #Inter , il #Chelsea non molla #Casadei e prepara un nuovo affondo - sportli26181512 : Dall'Inghilterra: Inter, il Chelsea non molla Casadei e prepara un nuovo affondo: Il Chelsea ha soffiato al Milan i… - AriellaAmie : RT @Nadia_hopppe1: @ParcodiGiacomo è già il terzo caso e sempre i giudici in Inghilterra che impediscono qualsiasi tentativo di curare , im… - massimilianodu : @TeofiloSteven @acmilan L'ignorante ha avuto ragione su tutto per adesso anche sul tuo merdato Sanches, vedo tanti… - Yuro_23 : @tommasoarmando2 notizia riciclata dall'inghilterra -