Covid in Toscana: 9 morti, oggi 3 agosto. E 2.260 nuovi contagi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono 9 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 3 agosto 2022. Si tratta di 5 donne e 4 uomini con età media di 89 anni. Mentre sono 2.260 i nuovi contagiati (451 confermati con tampone molecolare e 1.809 da test rapido antigenico) con età media di 51 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

