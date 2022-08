Carpisa offre copertura 12 mesi per valigie smarrite in viaggio aereo

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Il brand, attraverso una partnership con Zurich, ha deciso di garantire a tutti coloro che acquistano una valigiala sicurezza di viaggiare inin tranquillità. Con l’acquisto, il cliente potrà attivare unaassicurativa della durata di 12, per i casi di smarrimento o mancato recupero della valigia nel corso di unin ogni parte del mondo. L’iniziativa è attiva in tutti i punti venditasul territorio nazionale e nei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo (See). Il servizio, spiega il brand in una nota, “vuole sostenere la passione di tutti per i viaggi, ma anche la sicurezza necessaria per viverli al meglio”. Il materiale con cui è realizzata la maggior parte delle ...