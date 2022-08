Annalisa ha un fidanzato | non immaginerai mai chi è | tutto su di lui

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 3 agosto 2022)ha ritrovato l’amore, ecco con chi è impegnata sentimentalmente l’amatissima cantante In passatoè stata a lungo legata sentimentalmente con il collega Davide Simonetta. Sembra che dopo la loro rottura abbia finalmente ritrovato l’amore, sapete di chi si tratta?(Screenshot da Instagram)Da sempre riservatissima la Scarrone preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita sentimentale, solitamente si parla di lei solo per la sua musica e il suo incredibile talento. Sembra però che la nota ed amata cantante non sia single, stando ai rumors infatti sarebbe impegnata sentimentalmente con Marian Richero. Non è noto se i due stiano ancora insieme o se hanno avuto una relazione in passato, nel lontano 2016 sono stati pizzicati davanti al Gran Hotel Londra durante il 66esimo Festival di ...