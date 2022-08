(Di mercoledì 3 agosto 2022) Con un post su Facebook in cui condivide il video dove viene approvata la proposta, scrive: 'Un altro bellissimo traguardo a favore degliè stato centrato' e ringrazia anche Leggo per l'...

LuigiSanti15 : Approvato un emendamento che proibisce in tutta Italia l’uso di animali per trasporto. Addio botticelle finalmente.… -

leggo.it

Nonostante il 'simpatico' sottosegretario leghista, appoggiato dalla Lega e da Fratelli d'Italia (difendono leanche perché le amava Almirante), abbiano dichiarato di votare contro, mi ...Nonostante il 'simpatico' sottosegretario leghista, appoggiato dalla Lega e da Fratelli d'Italia (difendono leanche perché le amava Almirante), abbiano dichiarato di votare contro, mi ... Addio botticelle: gli animali non saranno più usati come mezzi di trasporto. Arriva l'ok alla Camera «Basta botticelle», è il grido di liberazione della deputata PD Patrizia Prestipino, che gioisce per l'approvazione del nuovo decreto. Con un post su Facebook in ...All'interno del decreto Infrastrutture e dei trasporti è stato approvato un ordine del giorno che vieta l'utilizzo di animali come mezzi di trasporto su tutto il territorio nazionale. Lo ha annunciato ...