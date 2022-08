Addio a Villiam Vecchi | ci lascia una bandiera rossonera

infoitsport : Lutto nel mondo del calcio, addio a Villiam Vecchi - VareseEdoardo : RT @soloxmilanisti: Milan, addio a Villiam Vecchi - contefiele : Addio Villiam, Faccia da Milan. E grazie di tutto. - geppetto23 : RT @_schiaffino__: Addio Villiam (con la V) Mi piace ricordarti così, giovane e forte con la nostra maglia addosso. Poi, la tua seconda vi… - LUZrossonero : Addio vecchio cuore Rossonero, compagno di mille avventure, grazie per sempre Villiam. ??? -

Mondo del calcio in lutto per la scomparsa dell'ex portiere e preparatoreVecchi . Aveva 73 anni.allo storico portiere comascoVecchi Con la maglia del Como, Vecchi ha giocato dal 1976 al 1981 quando difese la porta dalla serie C alla A. Prima difese ...Commozione infinita in tutti i milanisti per la scomparsa diVecchi. Condoglianze alla famiglia del nostro storico numero 1 e Mister dei portieri Campioni d'Europa 2003 e 2007'. Tutta la ...Aveva 73 anni, ha difeso i pali del Milan vincendo tutto. Poi la carriera da preparatore assieme ad Ancelotti, dai granata fino al Real Madrid ...Mondo del calcio in lutto per la scomparsa dell'ex portiere e preparatore Villiam Vecchi. Aveva 73 anni. Addio allo storico portiere comasco Villiam Vecchi Con la maglia del Como, Vecchi ha giocato da ...