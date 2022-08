Ultime Notizie Roma del 02-08-2022 ore 13:10 (Di martedì 2 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le chance di un accordo frazione epistole alleanze per le elezioni del 25 settembre si giocano in un faccia a faccia la camera l’incontro tra Calende Letta cui partecipa anche della vedova di più Europa che le mantiene i suoi vetri scherzare tempo TIM a rifiutare i paletti riaffermando però la volontà di un’intesa secondo la Bonino un accordo È ancora possibile che intanto Renzi va all’attacco la sinistra vuole perdere la meloni e Salvini e gara sulle priorità del programma la lega punta sulle tasse mentre Fratelli d’Italia punta sulle riforme e andiamo a letto spero gli Stati Uniti avrebbero ucciso nel fine settimana è una pianista leader di Al Qaeda ayman al-zawahiri 71 anni su di lui c’era una taglia da 25 milioni di dollari offerta dal Ddi stato americano ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 agosto 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le chance di un accordo frazione epistole alleanze per le elezioni del 25 settembre si giocano in un faccia a faccia la camera l’incontro tra Calende Letta cui partecipa anche della vedova di più Europa che le mantiene i suoi vetri scherzare tempo TIM a rifiutare i paletti riaffermando però la volontà di un’intesa secondo la Bonino un accordo È ancora possibile che intanto Renzi va all’attacco la sinistra vuole perdere la meloni e Salvini e gara sulle priorità del programma la lega punta sulle tasse mentre Fratelli d’Italia punta sulle riforme e andiamo a letto spero gli Stati Uniti avrebbero ucciso nel fine settimana è una pianista leader di Al Qaeda ayman al-zawahiri 71 anni su di lui c’era una taglia da 25 milioni di dollari offerta dal Ddi stato americano ...

