Ucciso leader di al-Qaeda al-Zawahiri

(Di martedì 2 agosto 2022) Washington, 1 ago. (Adnkronos) - "Gli Stati Uniti hannoildi al-Ayman al-" in un attacco condotto con dei droni. Lo riferisce il sito Usa 'Politico'. In una dichiarazione ai giornalisti, un alto funzionario dell'amministrazione Usa aveva affermato che “durante il fine settimana gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione antiterrorismo contro un importante obiettivo di al-in Afghanistan. L'operazione ha avuto successo e non ci sono state vittime civili".

Gli Stati Uniti hannonel fine settimana in Afghanistan ildi Al Qaida, Ayman al - Zawahri. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando l'Associated Press. Una fonte della Casa Bianca ha riferito che gli Usa '...L'operazione nel fine ...Colpito con un drone in Afghanistan dove si nascondeva. Condanna dei talebani per il raid avvenuto a Kabul Roma, 2 agosto 2022 - Il leader di Al Qaeda Ayman al-Zawahri è stato ucciso in un attacco ame ...Il leader dell’organizzazione terroristica Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, è stato ucciso in un attacco di droni in Afghanistan, come riferiscono i media statunitensi citando fonti ufficiali. La morte di ...