"Trovata l'intesa". Centrodestra sempre più unito: la riunione tecnica per i collegi (Di martedì 2 agosto 2022) Il cantiere del Centrodestra verso le elezioni politiche va avanti spedito. La coalizione apre il tavolo permanente sul programma e, in attesa di chiudere l'accordo sui collegi uninominali, raggiungono l'intesa sul metodo, decidendo di rendere permanente il confronto. I responsabili di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc e Noi con l'Italia, mettono così nero su bianco la «totale condivisione» dei partiti della coalizione su tre punti: l'impegno dell'Italia a sostegno dell'Ucraina, la riforma costituzionale per trasformare l'Italia in una Repubblica presidenziale e l'approvazione dell'autonomia differenziata delle Regioni. Alla prima riunione dovrebbero seguirne altre, focalizzate sui singoli temi. La discussione tecnica sui collegi invece riprende stamattina alle 10.30 a ... Leggi su iltempo (Di martedì 2 agosto 2022) Il cantiere delverso le elezioni politiche va avanti spedito. La coalizione apre il tavolo permanente sul programma e, in attesa di chiudere l'accordo suiuninominali, raggiungono l'sul metodo, decidendo di rendere permanente il confronto. I responsabili di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc e Noi con l'Italia, mettono così nero su bianco la «totale condivisione» dei partiti della coalizione su tre punti: l'impegno dell'Italia a sostegno dell'Ucraina, la riforma costituzionale per trasformare l'Italia in una Repubblica presidenziale e l'approvazione dell'autonomia differenziata delle Regioni. Alla primadovrebbero seguirne altre, focalizzate sui singoli temi. La discussionesuiinvece riprende stamattina alle 10.30 a ...

