"Sono donna e uomo". Arisa fa la morale sul "gender fluid" (Di martedì 2 agosto 2022) Sui social la cantante si mostra senza veli e poi bacchetta: "Sono anche uomo. In una società tanto retrograda una donna deve imparare a esserlo..." Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 agosto 2022) Sui social la cantante si mostra senza veli e poi bacchetta: "anche. In una società tanto retrograda unadeve imparare a esserlo..."

elio_vito : Oggi il Senato non ha approvato un emendamento del M5S per la parità di genere, il partito di io sono una donna, so… - daymelloreal : Sono stanca di essere sempre giudicata! Perché ogni volta che posto qualcosa con un uomo, questi sono nominati come… - MSF_ITALIA : ?? A bordo di #GeoBarents ci sono in questo momento 189 persone. Oltre alla piccola di due anni salvata ieri, ci so… - DavPoggi : RT @DavPoggi: Mamma 37enne trovata Morta in Casa Dal Figlio Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti 118 e Piros di Apiro. I paramed… - DavPoggi : Mamma 37enne trovata Morta in Casa Dal Figlio Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti 118 e Piros di Apiro.… -