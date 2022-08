Serie B | date e orari | ecco quando la Strega ‘ritroverà’ Lapadula e Viola

(Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Lega B ha reso notedi quarta, quinta e sesta giornata di campionato. I giallorossi di Fabio Caserta faranno visita al Venezia sabato 3 settembre alle ore 14 per il terzo turno diB. La settimana successiva, sabato 10 settembre alle ore 14, appuntamento al Ciro Vigorito per Benevento-Cagliari, gara che segnerà il ritorno da avversari nel Sannio di Nicolase Gianluca. Nella sesta giornata Brescia-Benevento sarà l’anticipo di venerdì 16 settembre. In questo caso fischio d’inizio alle ore 20.30. Qui il programma delle prime tre giornate L'articolo proviene da Anteprima24.it.

