Separati con successo due gemelli siamesi brasiliani che condividevano i cervelli (Di martedì 2 agosto 2022) E’ una storia a lieto fine quella dei gemelli siamesi Bernardo e Arthur Lima, nati con le teste attaccate e i cervelli fusi. I bambini di tre anni, nati in Brasile, sono stati Separati grazie alla realtà virtuale e ora potranno condurre una vita come quella di tutti i loro coetanei. I gemelli Bernardo e Arthur sono stati Separati grazie alla realtà virtualeL’intervento è stato realizzato dal team medico dell’Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer a Rio de Janeiro, in Brasile, sotto la direzione del capo della chirurgia pediatrica dell’istituto, il dottor Gabriel Mufarrej, e del chirurgo pediatrico Noor ul Owase Jeelani del Great Ormond Street Hospital di Londra. Gli staff dei due ospedali hanno trascorsogli ultimi due anni e mezzo apprendendo le tecniche chirurgiche necessarie ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 2 agosto 2022) E’ una storia a lieto fine quella deiBernardo e Arthur Lima, nati con le teste attaccate e ifusi. I bambini di tre anni, nati in Brasile, sono statigrazie alla realtà virtuale e ora potranno condurre una vita come quella di tutti i loro coetanei. IBernardo e Arthur sono statigrazie alla realtà virtualeL’intervento è stato realizzato dal team medico dell’Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer a Rio de Janeiro, in Brasile, sotto la direzione del capo della chirurgia pediatrica dell’istituto, il dottor Gabriel Mufarrej, e del chirurgo pediatrico Noor ul Owase Jeelani del Great Ormond Street Hospital di Londra. Gli staff dei due ospedali hanno trascorsogli ultimi due anni e mezzo apprendendo le tecniche chirurgiche necessarie ...

