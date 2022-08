Selena Gomez produrrà il remake del film Una donna in carriera (Di martedì 2 agosto 2022) L'attrice Selena Gomez potrebbe essere la produttrice del remake della commedia Una donna in carriera, progetto destinato a Hulu. Selena Gomez sembra sarà la produttrice del remake di Una donna in carriera, anche se non è stato svelato se ne sarà anche la protagonista. Il film originale aveva come star Sigourney Weaver, Melanie Griffith e Harrison Ford. La sceneggiatura della nuova versione della commedia Una donna in carriera sarà firmata da Ilana Pena, creatrice della serie Elena, Diventerò Presidente. Il film verrà poi distribuito da Hulu e, per ora, non è stato scelto il regista. Selena Gomez sta concludendo le ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 agosto 2022) L'attricepotrebbe essere la produttrice deldella commedia Unain, progetto destinato a Hulu.sembra sarà la produttrice deldi Unain, anche se non è stato svelato se ne sarà anche la protagonista. Iloriginale aveva come star Sigourney Weaver, Melanie Griffith e Harrison Ford. La sceneggiatura della nuova versione della commedia Unainsarà firmata da Ilana Pena, creatrice della serie Elena, Diventerò Presidente. Ilverrà poi distribuito da Hulu e, per ora, non è stato scelto il regista.sta concludendo le ...

