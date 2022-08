Roma | l’estate dei cantieri | strade chiuse | deviazioni e traffico Ecco la mappa dei lavori

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 agosto 2022). Questa estate infuocata è la prima dall’insediamento di Roberto Gualtieri, e di certo le cose non sono per nulla facili al Campidoglio: caldo estremo, siccità allarmante, incendi, cinghiali, trasporto pubblico, rifiuti e molto altro ancora attanaglia la Capitale più che mai. Ovviamente, si tratta di problemi secolari, accumulatisi nel tempo. Gestirenon è mai facile.deidi Gualtieri Ora, però, i cittadini stanno scoprendo che c’è anche un altro tema in città: istradali disseminati ovunque nella Capitale. Più volte Gualtieri è tornato sul tema: l’obiettivo è dare una svolta decisa alla manutenzione cittadina, trascurata per anni, con la deadline del Giubileo del 2025. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, durante le ultime dichiarazioni del primo inquilino ...