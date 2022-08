Per il caldo nascono più tartarughe femmine (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) - Le tartarughe marine della Florida sono alle prese con uno squilibrio di genere aggravato dai cambiamenti climatici. Le recenti ondate di calore hanno fatto sì che la sabbia di alcune spiagge diventasse così calda da far nascere quasi esclusivamente tartarughe femmine. Infatti se le uova di una tartaruga vengono incubate a una temperatura inferiore a 27,7 °C, i piccoli saranno maschi, mentre se vengono incubate a una temperatura superiore a 31 °C, saranno femmine. La mancanza di maschi rappresenta un problema, perché potrebbe causare una forte diminuzione nella popolazione negli anni a venire. Leggi su iltempo (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) - Lemarine della Florida sono alle prese con uno squilibrio di genere aggravato dai cambiamenti climatici. Le recenti ondate di calore hanno fatto sì che la sabbia di alcune spiagge diventasse così calda da far nascere quasi esclusivamente. Infatti se le uova di una tartaruga vengono incubate a una temperatura inferiore a 27,7 °C, i piccoli saranno maschi, mentre se vengono incubate a una temperatura superiore a 31 °C, saranno. La mancanza di maschi rappresenta un problema, perché potrebbe causare una forte diminuzione nella popolazione negli anni a venire.

