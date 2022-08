No, quello che succede alla Festa degli Uomini in Friuli non è goliardia (Di martedì 2 agosto 2022) Non c’è un modo semplice per parlare di ciò che accade alla Festa degli Uomini in Friuli. Non ci sono strade facili per liquidare la faccenda, né è possibile passare oltre ridendoci su. Perché no, non c’è proprio nulla da ridere nella gara di “mangiatrici di banane” che ogni anno, il 2 agosto, si svolge a Monteprato di Nimis. È per questo che in molti e in molte stanno cercando di fermare la “competizione”: perché quello che va in scena è uno spettacolo sessista e sconcertante che nel 2022, alla luce dei tanti e documentati abusi sulle donne, diventa ancor più spaventoso. La gara di mangiatrici di banane e il suo svolgimento Sono tantissimi i video in rete che spiegano il funzionamento di questa “gara”. Al pari della classica pesca della mela, il “gioco” prevede che i ... Leggi su dilei (Di martedì 2 agosto 2022) Non c’è un modo semplice per parlare di ciò che accadein. Non ci sono strade facili per liquidare la faccenda, né è possibile passare oltre ridendoci su. Perché no, non c’è proprio nulla da ridere nella gara di “mangiatrici di banane” che ogni anno, il 2 agosto, si svolge a Monteprato di Nimis. È per questo che in molti e in molte stanno cercando di fermare la “competizione”: perchéche va in scena è uno spettacolo sessista e sconcertante che nel 2022,luce dei tanti e documentati abusi sulle donne, diventa ancor più spaventoso. La gara di mangiatrici di banane e il suo svolgimento Sono tantissimi i video in rete che spiegano il funzionamento di questa “gara”. Al pari della classica pesca della mela, il “gioco” prevede che i ...

