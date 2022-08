Napoli, CdS: “Kepa arriva e Meret va via” (Di martedì 2 agosto 2022) Napoli, CDS- Come riporta il CdS, il Napoli deve davvero risolvere il caso porta in maniera veloce e importante con l’acquisto di Kepa dalla Premier. “ Kepa. L’acquisto di un portiere è la priorità del momento, è così che il Napoli considera l’operazione, e non è un caso che il direttore sportivo Giuntoli stia lavorando con il Chelsea per mettere a posto tutti gli aspetti di una trattativa piuttosto complessa dal punto di vista economico: a cominciare dal pagamento dell’ingaggio del basco che, come dicono in Inghilterra, vale 190mila sterline alla settimana e dunque quasi 227mila euro. Per un totale di 9 milioni a stagione: il settantacinque percento dovrebbe essere di competenza dei Blues, mentre il venticinque percento di colore azzurro. Al vaglio anche una serie di bonus richiesti dagli inglesi a ... Leggi su seriea24 (Di martedì 2 agosto 2022), CDS- Come riporta il CdS, ildeve davvero risolvere il caso porta in maniera veloce e importante con l’acquisto didalla Premier. “. L’acquisto di un portiere è la priorità del momento, è così che ilconsidera l’operazione, e non è un caso che il direttore sportivo Giuntoli stia lavorando con il Chelsea per mettere a posto tutti gli aspetti di una trattativa piuttosto complessa dal punto di vista economico: a cominciare dal pagamento dell’ingaggio del basco che, come dicono in Inghilterra, vale 190mila sterline alla settimana e dunque quasi 227mila euro. Per un totale di 9 milioni a stagione: il settantacinque percento dovrebbe essere di competenza dei Blues, mentre il venticinque percento di colore azzurro. Al vaglio anche una serie di bonus richiesti dagli inglesi a ...

