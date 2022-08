Milano | Simba La Rue | ' ho capito l' assurdità di quanto successo'

(Di martedì 2 agosto 2022), 2 ago. (Adnkronos) - "Mi sono reso conto dell'di tutto quello che èche non giova a nessuno". Con queste parole Mohamed Lamine Saida, vero nome diLa Rue, si è rivolto al gip diGuido Salvini nell'interrogatorio per chiarire la sua posizione sull'aggressione e il sequestro di persona nei confronti del trapper rivale Baby Touchè. In carcere da venerdì scorso, il 20enne - assistito dall'avvocato Niccolò Vecchioni - ha risposto alle domande del giudice e ha negato le accuse.

