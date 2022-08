LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Benedetti, Furlani e Carcano in finale! Strabilia Faggin nei 100! Amara squalifica per la 4×400 mista (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.26: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguiti, appuntamento a domani alle 16 e buona notte! 1.25: Benedetti unica atleta italiana a superare lo scoglio delle qualificazioni nella prima serata di gare ai Mondiali di Calì, non particolarmente soddisfacente per i colori italiani. 1.22: Conclusa anche la qualificazione del getto del peso uomini. In finale: Lauria, Lawrence, O’Hagan, Kerekgyarto, Anak Rigan, Zikovic, Sula, Ahlin, De Lathauwer, Schober, Arrieguez, Korejba. Deludente 24mo posto per l’azzurro Musumary 1.20: Lauria con 20.15 e Lawrence con 19.85 raggiungono la finale del getto del peso 1.18: La classifica al termine della prima giornata nel Decathlon: Emmanuel 4276, Thelander 4192, Paris 4145, Ball 4046, Duhovinik 4008. Nonino è 21mo con 3661 punti. Vedremo ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.26: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguiti, appuntamento a domani alle 16 e buona notte! 1.25:unica atleta italiana a superare lo scoglio delle qualificazioni nella prima serata di gare aidi Calì, non particolarmente soddisfacente per i colori italiani. 1.22: Conclusa anche la qualificazione del getto del peso uomini. In finale: Lauria, Lawrence, O’Hagan, Kerekgyarto, Anak Rigan, Zikovic, Sula, Ahlin, De Lathauwer, Schober, Arrieguez, Korejba. Deludente 24mo posto per l’azzurro Musumary 1.20: Lauria con 20.15 e Lawrence con 19.85 raggiungono la finale del getto del peso 1.18: La classifica al termine della prima giornata nel Decathlon: Emmanuel 4276, Thelander 4192, Paris 4145, Ball 4046, Duhovinik 4008. Nonino è 21mo con 3661 punti. Vedremo ...

