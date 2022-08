L’incredibile annuncio (fake) per la sagra ad Africo con pipi, patate e pistole (e arriva la denuncia) | VIDEO (Di martedì 2 agosto 2022) Africo è un piccolo comune di circa 2.800 anime in provincia di Reggio Calabria. Un Paese che d’estate, si popola grazia anche a una serie di eventi organizzati dalla varie amministrazioni che si sono susseguite. Poi, però, un VIDEO pubblicato da un cittadino su TikTok ha sconquassato la tranquillità di quella cittadina. Un filmato, ovviamente ironico, in cui si annunciava una sagra: quella dei pipi e patate (piatto tipico calabrese), ma condito anche dalle pistole. E per questa trovata “ironica”, quell’uomo è stato denunciato per diffamazione dal sindaco. @mastropierino? suono originale – MastroPierino Africo, la vera storia della sagra “pipi, patate e pistole” Nel ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022)è un piccolo comune di circa 2.800 anime in provincia di Reggio Calabria. Un Paese che d’estate, si popola grazia anche a una serie di eventi organizzati dalla varie amministrazioni che si sono susseguite. Poi, però, unpubblicato da un cittadino su TikTok ha sconquassato la tranquillità di quella cittadina. Un filmato, ovviamente ironico, in cui si annunciava una: quella dei(piatto tipico calabrese), ma condito anche dalle. E per questa trovata “ironica”, quell’uomo è statoto per diffamazione dal sindaco. @mastropierino? suono originale – MastroPierino, la vera storia della” Nel ...

neXtquotidiano : L’incredibile annuncio (fake) per la sagra ad #Africo con pipi, patate e pistole (e arriva la denuncia) | VIDEO - jessica_zorzina : RT @mengonismadking: incredibile come la mia tl stia tutta aspettando l'annuncio di oscar piastri in alpine E COME DARVI TORTO DAI OSCAR - mengonismadking : incredibile come la mia tl stia tutta aspettando l'annuncio di oscar piastri in alpine E COME DARVI TORTO DAI OSCAR - vanja281171 : “Bisogna vaccinare subito tutti gli omosessuali” Bassetti, l’incredibile annuncio sul vaiolo delle scimmie: prepara… - patrinelli : “Bisogna vaccinare subito tutti gli omosessuali” Bassetti, l’incredibile annuncio sul vaiolo delle scimmie: prepara… -