La vittoria dell’Inghilterra è una buona notizia per il calcio femminile

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 2 agosto 2022) Chloe Kelly corre sul campo di Wembley dopo aver segnato il gol decisivo, iconica in top sportivo e con la maglia che svolazza per aria davanti ad una folla di 87 mila persone: è l’istantanea di una partita arrivata ai supplementari, che dopo 110 minuti regala il titolo di campionessa d’Europa all’Inghilterra. Per un attimo era pure sembrato che la Germania potesse farcela a portare a casa questo nono titolo europeo, e con questo a scongiurare una sconfitta in finale dopo un periodo buio – quasi dieci anni fuori dalche conta dopo essere stata una delle prime della classe per decenni. Ma alla fine sono state le padrone di casa a trovare il guizzo e Kelly alla fine ha legittimato la definizione data dal Guardian di giocatrice “decisiva che non ha quasi mai messo piede in campo”. In parte ladelle “leonesse” riscatta il dramma dell’anno ...