Inflazione: Co2 «fino a 7 volte più cara». E a Torino comincia a mancare l’acqua minerale nei supermercati (Di martedì 2 agosto 2022) Sul mercato scarseggia l’anidride carbonica, e questo si riflette sugli scaffali dei supermercati. l’acqua con le bollicine sta andando a ruba, la sua produzione è stata ridotta, e ormai i ripiani preposti sono quasi vuoti. Lo riporta Repubblica Torino: racconta che al Pam local di Corso Palestro, per esempio, non è rimasta neanche una bottiglia di acqua frizzante. Anche la catena francese Carrefour starebbe riscontrando difficoltà negli approvvigionamenti. Un primo campanello d’allarme era arrivato dall’imprenditore piemontese Alberto Bertone, a capo della società Sant’Anna, che aveva già annunciato l’abbandono della produzione di acqua con le bollicine: lo stop proseguirà almeno fino alla fine di agosto. L’impennata del prezzo della Co2 La decisione ha ragioni di natura economica: «Il prezzo della Co2 è ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) Sul mercato scarseggia l’anidride carbonica, e questo si riflette sugli scaffali deicon le bollicine sta andando a ruba, la sua produzione è stata ridotta, e ormai i ripiani preposti sono quasi vuoti. Lo riporta Repubblica: racconta che al Pam local di Corso Palestro, per esempio, non è rimasta neanche una bottiglia di acqua frizzante. Anche la catena francese Carrefour starebbe riscontrando difficoltà negli approvvigionamenti. Un primo campanello d’allarme era arrivato dall’imprenditore piemontese Alberto Bertone, a capo della società Sant’Anna, che aveva già annunciato l’abbandono della produzione di acqua con le bollicine: lo stop proseguirà almenoalla fine di agosto. L’impennata del prezzo della Co2 La decisione ha ragioni di natura economica: «Il prezzo della Co2 è ...

