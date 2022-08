Incendio a casa di Alex Zanardi, l’ex pilota trasferito in un centro medico a Vicenza (Di martedì 2 agosto 2022) La famiglia di Alex Zanardi ha deciso di trasferire l’ex pilota in un centro medico di Vicenza, dopo che nella villa a Noventa Padovana è scoppiato un Incendio partito dal tetto. La decisione dei famigliari sarebbe stata prese in via precauzionale, così da garantire al campione l’assistenza sanitaria necessaria. I vigili del fuoco infatti sono dovuti intervenire per spegnere le fiamme che avevano coinvolto l’impianto fotovoltaico della villa in cui vive il campione, che ora rischia di dover traslocare. Dopo il grave incidente vicino Siena nel 2020 durante una gara di handbike, Zanardi è costretto a una costante assistenza sanitaria, con l’ausilio di diversi macchinari fondamentali per il suo complesso recupero. ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) La famiglia diha deciso di trasferirein undi, dopo che nella villa a Noventa Padovana è scoppiato unpartito dal tetto. La decisione dei famigliari sarebbe stata prese in via precauzionale, così da garantire al campione l’assistenza sanitaria necessaria. I vigili del fuoco infatti sono dovuti intervenire per spegnere le fiamme che avevano coinvolto l’impianto fotovoltaico della villa in cui vive il campione, che ora rischia di dover traslocare. Dopo il grave incidente vicino Siena nel 2020 durante una gara di handbike,è costretto a una costante assistenza sanitaria, con l’ausilio di diversi macchinari fondamentali per il suo complesso recupero. ...

