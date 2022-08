Google sanzionata da Agcom | ha violato il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo Deve pagare 750mila euro

(Di martedì 2 agosto 2022) È dila sanzione che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni () ha adottato nei confronti diIreland Limited – che controlla YouTube -, mentre ammonta a 700milaquella indirizzata a Top Ads Ltd. Nel complesso, le due ordinanze-ingiunzioni, ammontano a 1 milione e 450mila. Il motivo è la violazione deldidel, sancito dall’articolo 9 del decreto Dignità. Questo è il primo provvedimento adottato dall’Autorità nei confronti di un fornitore di servizi per la condivisione di video (video sharing platform o Vsp), multato per aver consentito la diffusione divietata, afferente a giochi con vincite in denaro. Le evidenze ...

