Elezioni: Amendola (Pd), 'no coalizione 'contro' ma per alternativa a destre su temi' (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - “La partita elettorale è aperta e si concentra sui temi. Nei prossimi anni abbiamo scelte importanti da fare su lavoro e ambiente. Servono coalizioni positive e non contro qualcuno. Il Pd ha dato pieno mandato a Letta e sta mostrando estrema generosità nel tessere delle condivisioni con altre forze politiche. Non vogliamo costruire un fronte ‘contro', ma vogliamo costruire un'alternativa alle destre sui grandi temi: lavoro, ambiente, fisco”. Così Enzo Amendola a Coffeebreak su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - “La partita elettorale è aperta e si concentra sui. Nei prossimi anni abbiamo scelte importanti da fare su lavoro e ambiente. Servono coalizioni positive e nonqualcuno. Il Pd ha dato pieno mandato a Letta e sta mostrando estrema generosità nel tessere delle condivisioni con altre forze politiche. Non vogliamo costruire un fronte ‘', ma vogliamo costruire un'allesui grandi: lavoro, ambiente, fisco”. Così Enzoa Coffeebreak su La7.

