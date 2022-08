Chicago, Damiano dei Maneskin si esibisce col ghiaccio sulla spalla (Di martedì 2 agosto 2022) Piccolo incidente per Damiano dei Maneskin durante il Lollapalooza Festival di Chicago. Non si conoscono i dettagli dell’infortunio, ma il frontman della band romana si è esibito sulle note di “I wanna be your slave” con una vistosa borsa del ghiaccio sulla spalla destra. I Maneskin, dopo il trionfale concerto di Roma, tornano a esibirsi L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 2 agosto 2022) Piccolo incidente perdeidurante il Lollapalooza Festival di. Non si conoscono i dettagli dell’infortunio, ma il frontman della band romana si è esibito sulle note di “I wanna be your slave” con una vistosa borsa deldestra. I, dopo il trionfale concerto di Roma, tornano a esibirsi L'articolo proviene da Inews24.it.

fanpage : Damiano David insieme alla sua band Maneskin si è esibito sul palco del Lollapalooza Festival 2022 a Chicago: duran… - Marilenapas : RT @fanpage: Damiano David insieme alla sua band Maneskin si è esibito sul palco del Lollapalooza Festival 2022 a Chicago: durante il conce… - Mafara72 : RT @RaiNews: Il bagno di folla e l'infortunio per Damiano dei @thisismaneskin al Lollapalooza Festival 2022 di Chicago. Il frontman ha cont… - RaiNews : Il bagno di folla e l'infortunio per Damiano dei @thisismaneskin al Lollapalooza Festival 2022 di Chicago. Il front… - zazoomblog : Måneskin a Chicago infortunio per Damiano: la foto su Instagram. Come sta - #Måneskin #Chicago #infortunio -