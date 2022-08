Carlo Ferraresi lascia Cattolica Assicurazioni e passa a Generali

(Di martedì 2 agosto 2022)si dimette con effetto dal primo settembre da consigliere e amministratore delegato diper diventare group chief risk officer di, si legge in una nota, termina anche il rapporto di lavoro come direttore generale Il Cda dicoopta in consiglio il vice direttore generale e Coo, Samuele Marconcini, attribuendogli le deleghe di amministratore delegato e direttore generale, con efficacia sempre dal 1° settembre. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

MondoInvestor : RT @MInstitutional: Cattolica Assicurazioni: Carlo Ferraresi lascia gli incarichi - MInstitutional : Cattolica Assicurazioni: Carlo Ferraresi lascia gli incarichi - MKT_INS : Il 27 luglio, e con effetto dal 1° settembre 2022, Carlo Ferraresi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica… - Imille10 : Cattolica Assicurazioni rende noto che, e con effetto dal 1° settembre 2022, Carlo Ferraresi (nella… - sinfantino : Cattolica Assicurazioni: si dimette AD Carlo Ferraresi. Al suo posto nominato Samuele Marconcini. Ecco chi è -

Carlo Ferraresi si dimette con effetto dal primo settembre da consigliere e amministratore delegato di Cattolica Assicurazioni per diventare group chief risk officer di Generali. Ferraresi, si legge ...Il top manager diventerà il nuovo chief risk officer del gruppo Generali, carica che è incompatibile con quella ricoperta in Cattolica.