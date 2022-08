Can Yaman, che combini? | Le immagini non lasciano dubbi: “È imbarazzante!” [VIDEO] (Di martedì 2 agosto 2022) L’attore turco sta per affrontare una nuova esperienza lavorativa ma, ancora prima di iniziare, è già stato beccato. Can Yaman l’ha fatta grossa Can Yaman (Screen da Twitter)Attore e modello turco nato ad Istanbul nel 1989, Can Yaman si sta costruendo passo passo una solida carriera nel mondo televisivo. L’Italia inizia ad annusarla già ad Istanbul, dove frequenta il liceo italiano e si distingue per essere uno degli studenti più promettenti. La sua carriera di attore inizia nel 2014 ma solo nel 2017 diventa famoso, grazie a “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”. Nel corso del tempo ha conquistato tantissimi telespettatori e telespettatrici che, ammaliati dal suo sguardo profondo, lo seguono in ogni suo lavoro. Nelle ultime ore, però, un VIDEO che circola sul web e in televisione lo sta mettendo in una luce pessima: ... Leggi su direttanews (Di martedì 2 agosto 2022) L’attore turco sta per affrontare una nuova esperienza lavorativa ma, ancora prima di iniziare, è già stato beccato. Canl’ha fatta grossa Can(Screen da Twitter)Attore e modello turco nato ad Istanbul nel 1989, Cansi sta costruendo passo passo una solida carriera nel mondo televisivo. L’Italia inizia ad annusarla già ad Istanbul, dove frequenta il liceo italiano e si distingue per essere uno degli studenti più promettenti. La sua carriera di attore inizia nel 2014 ma solo nel 2017 diventa famoso, grazie a “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”. Nel corso del tempo ha conquistato tantissimi telespettatori e telespettatrici che, ammaliati dal suo sguardo profondo, lo seguono in ogni suo lavoro. Nelle ultime ore, però, unche circola sul web e in televisione lo sta mettendo in una luce pessima: ...

PenelopeAchille : RT @redazionerumors: Arriva il primo trailer della nuova fiction targata Mediaset 'Viola come il mare', in cui vedremo Francesca Chillemi e… - Marinashulman2 : RT @cyfanpage_ita: Viola come il Mare promo: Can Yaman e Francesca Chillemi in spiaggia “Ci vediamo presto su Canale 5” - ssillvi : RT @redazionerumors: Arriva il primo trailer della nuova fiction targata Mediaset 'Viola come il mare', in cui vedremo Francesca Chillemi e… - CapezzutoF : RT @redazionerumors: Arriva il primo trailer della nuova fiction targata Mediaset 'Viola come il mare', in cui vedremo Francesca Chillemi e… - CapezzutoF : RT @cyfanpage_ita: Viola come il Mare promo: Can Yaman e Francesca Chillemi in spiaggia “Ci vediamo presto su Canale 5” -