Calenda e Letta | iniziato il vertice alla Camera Trovato l' accordo No a candidati «divisivi nei collegi uninominali»

AlexBazzaro : Lo scambio epistolare Calenda - Letta è proprio quello che gli italiani desideravano. Tasse, immigrazione, lavoro,… - Agenzia_Ansa : FLASH | Letta-Calenda, c'è accordo. Lo rendono noto fonti di Azione #ANSA - Corriere : «Siamo molto delusi dalla discussione con il Pd. Abbiamo iniziato un percorso con Enrico Letta che parlava di agend… - gselvaggia : RT @petunianelsole: E' stata indetta tra pochi minuti alla Camera dei deputati una conferenza stampa congiunta del segretario del Pd Enrico… - mamelettrico : RT @ultimora_pol: #Italia Accordo Calenda-Letta: gli ex grillini non saranno candidati nei collegi uninominali. @ultimora_pol -

Raggiunto l'accordo tra Enricoe Carlo: prevede 15 collegi sicuri e blindati per Azione - più Europa, no ai candidati divisi nei collegi ...13.45 Elezioni.,chiuso l'accordo E' stato trovato l'accordo trae Della Vedova per l'alleanza in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. E' quanto si apprende da fonti presenti all'incontro alla Camera tra i leader di Pd, Azione e +Europa.A breve la conferenza stampa alla Camera con il segretario del Pd Enrico Letta, il leader di Azione Carlo Calenda e il segretario di + Europa Benedetto Della Vedova. "Le prossime elezioni sono una sce ...(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Intesa fra il Pd e Azione in vista delle elezioni politiche. Al termine dell'incontro fra il segretario Pd Enrico Letta ...