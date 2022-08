Calciomercato Bologna, quanto manca per l’arrivo di Shomurodov? (Di martedì 2 agosto 2022) Prosegue il Calciomercato del Bologna. La dirigenza del club emiliano è a lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione in Serie A. Obiettivo concreto? Puntare ad una permanenza nella massima serie molto tranquilla giocando un buon calcio, ma soprattutto cercare di attaccare e stabilizzarsi più vicino possibile alla parte sinistra della classifica. Stando alle ultime indiscrezioni, gli uomini mercato dei rossoblù sarebbero vicini ad ufficializzare un nuovo arrivo per l’attacco della prossima stagione: il nome caldissimo è quello di Eldor Shomurodov, attaccante attualmente in forza alla Roma. Ecco le ultime news relative alle contrattazioni della compagine felsinea. Calciomercato Bologna: ore decisive per Shomurodov Photo Credits: Pagina ufficiale Facebook ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 agosto 2022) Prosegue ildel. La dirigenza del club emiliano è a lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione in Serie A. Obiettivo concreto? Puntare ad una permanenza nella massima serie molto tranquilla giocando un buon calcio, ma soprattutto cercare di attaccare e stabilizzarsi più vicino possibile alla parte sinistra della classifica. Stando alle ultime indiscrezioni, gli uomini mercato dei rossoblù sarebbero vicini ad ufficializzare un nuovo arrivo per l’attacco della prossima stagione: il nome caldissimo è quello di Eldor, attaccante attualmente in forza alla Roma. Ecco le ultime news relative alle contrattazioni della compagine felsinea.: ore decisive perPhoto Credits: Pagina ufficiale Facebook ...

