Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 1 agosto 2022 (Di martedì 2 agosto 2022) Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 1 agosto 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film Belle e Sebastien ha totalizzato in media 2216 spettatori, 15.60% di share; su Canale5 la puntata in replica del programma Michelle Impossible ha avuto 1229 spettatori (share 10.67%). Gli episodi della serie tv Chicago P.D. su Italia1 hanno catturato in media 1035 spettatori (7.12%); su Rai2 la puntata della serie 9-1-1 si è portata a casa 1071 spettatori (6.95%) e a seguire quella di 9-1-1 Lone Star 1063 (7.81%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report estate su Rai3 ha interessati 682 spettatori (4.79%). Su Rete4 la puntata del ...

