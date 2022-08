Wta 500 San Jose 2022 | montepremi e prize money

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 agosto 2022) Iled ildel torneo Wta 500 di San. Si gioca sui campi in cemento outdoor della località americana. Presente la sola Camila Giorgi per l’Italia in un tabellone veramente molto competitivo. Sono ai nastri di partenza, infatti, la spagnola Paula Badosa, la greca Maria Sakkari e la biellorussa Aryna Sabalenka. Da seguire con attenzione pure due finaliste Slam di questa stagione come la giovane statunitense Cori Gauff e la tunisina Ons Jabeur. La kazaka Elena Rybakina torna in campo dopo aver sollevato al cielo il trofeo di Wimbledon qualche settimana fa. La giapponese Naomi Osaka, la canadese Bianca Andreescu, la ceca Karolina Pliskova e l’altra giovane tennista di casa Amanda Anisimova completano un field che non si vedeva da quasi un decennio in quest’appuntamento ...