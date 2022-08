Tragedia in vacanza, Alberto muore a 19 anni. Stava rientrando coi suoi amici (Di lunedì 1 agosto 2022) Ritornava dalle vacanze quando uno schianto terribile lo ha strappato alla vita. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 20 anni ed era andato in Croazia con altri 7 amici per trascorrere qualche giorno in ferie. L’impatto tra l’auto che Stava guidando e un altro mezzo che veniva dalla corsia opposta è stato fatale per Andrea Bellingardo, di Piove di Sacco. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 30 luglio nei pressi di Zara in Croazia. Come accade spesso nelle comitive di giovani, il gruppo di otto – tutti provenienti dal Piovese e dal Veneziano – Stava rientrando verso l’Italia con due auto, quando quella che Stava guidando Andrea Bellingardo è entrata in rotta di collisione con un altro mezzo che proveniva dalla direzione opposta. In seguito al primo scontro, la seconda auto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) Ritornava dalle vacanze quando uno schianto terribile lo ha strappato alla vita. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 20ed era andato in Croazia con altri 7per trascorrere qualche giorno in ferie. L’impatto tra l’auto cheguidando e un altro mezzo che veniva dalla corsia opposta è stato fatale per Andrea Bellingardo, di Piove di Sacco. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 30 luglio nei pressi di Zara in Croazia. Come accade spesso nelle comitive di giovani, il gruppo di otto – tutti provenienti dal Piovese e dal Veneziano –verso l’Italia con due auto, quando quella cheguidando Andrea Bellingardo è entrata in rotta di collisione con un altro mezzo che proveniva dalla direzione opposta. In seguito al primo scontro, la seconda auto ...

