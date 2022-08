Sampdoria | ufficializzato l’acquisto di Djuricic

(Di lunedì 1 agosto 2022) Lacomunica ufficialedi Filip. Il centrocampista nato a Obrenovac, Serbia, il 30 gennaio 1992, ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2024, con opzione in favore del club fino al 30 giugno 2025. SportFace.

Il Cagliari ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Alessandro Deiola che ha firmato un nuovo accordo con il club. Sono ufficialmente iniziate le visite mediche di Filip Djuricic con la Sampdoria. Il giocatore ex Sassuolo è arrivato a Genova, nella consueta clinica del capoluogo. Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati rispondono a un tweet dell'account di Dazn e ufficializzano l'ingaggio di Djuricic. Calciomercato Sampdoria: dopo Leverbe e Djuricic i blucerchiati cercano di chiudere altre trattazioni in entrata.