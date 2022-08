Precipita per cento metri sui monti di Ardesio, muore 25enne (Di lunedì 1 agosto 2022) Ardesio. Un 25enne di Sorisole è morto lunedì pomeriggio, 1 agosto, dopo essere Precipitato per un centinaio di metri nella zona del Vaccarizza, a 1.600 metri di quota, nel territorio comunale di Ardesio. L’allarme è scattato intorno alle 15: l’équipe sanitaria a bordo dell’elisoccorso del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. A supporto delle operazioni sono intervenuti i tecnici dell VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Valbondione. Il corpo del ragazzo è stato recuperato e portato nella piazzola della Croce Blu di Gromo. L’intervento è finito intorno alle 17. Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 agosto 2022). Undi Sorisole è morto lunedì pomeriggio, 1 agosto, dopo essereto per un centinaio dinella zona del Vaccarizza, a 1.600di quota, nel territorio comunale di. L’allarme è scattato intorno alle 15: l’équipe sanitaria a bordo dell’elisoccorso del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. A supporto delle operazioni sono intervenuti i tecnici dell VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Valbondione. Il corpo del ragazzo è stato recuperato e portato nella piazzola della Croce Blu di Gromo. L’intervento è finito intorno alle 17.

