Paolo Stella lo ricordate ad Amici? Eccolo oggi (Di lunedì 1 agosto 2022) Vediamo insieme l’incredibile trasformazione di uno dei ragazzi di Amici, ovvero Paolo Stella e cosa fa oggi. Tutti noi negli anni abbiamo visto Amici, ovvero il programma condotto da Maria De Filippi che cerca di formare nuovi talenti nel mondo della danza, dello spettacolo e della recitazione. Nei tantissimi anni di messa in onda è passato anche Palo Stella un bellissimo e timidissimo ragazzo che ha lasciato il segno, ma che cosa fa oggi dopo aver partecipato ad Amici e soprattutto com’è diventato? Ovviamente non tutti gli allievi che sono passati nel corso dei tanti anni sono rimasti nel cuore, e soprattutto, adesso la categoria attori non c’è più, quell’anno, quando ha partecipato Paolo ha vinto Giulia ... Leggi su formatonews (Di lunedì 1 agosto 2022) Vediamo insieme l’incredibile trasformazione di uno dei ragazzi di, ovveroe cosa fa. Tutti noi negli anni abbiamo visto, ovvero il programma condotto da Maria De Filippi che cerca di formare nuovi talenti nel mondo della danza, dello spettacolo e della recitazione. Nei tantissimi anni di messa in onda è passato anche Paloun bellissimo e timidissimo ragazzo che ha lasciato il segno, ma che cosa fadopo aver partecipato ade soprattutto com’è diventato? Ovviamente non tutti gli allievi che sono passati nel corso dei tanti anni sono rimasti nel cuore, e soprattutto, adesso la categoria attori non c’è più, quell’anno, quando ha partecipatoha vinto Giulia ...

