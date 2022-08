Omicidio Alika, Filippo Ferlazzo resta in carcere: “Chiedo scusa, non sono razzista” (Di lunedì 1 agosto 2022) Filippo Ferlazzo, il 32enne accusato dell’Omicidio di Alika Ogorchukwu a Civitanova Marche, avvenuto venerdì scorso, resta in carcere. A confermarlo è stato il suo avvocato, Roberta Bizzarri, come riferisce Repubblica.it: “E’ stato convalidato l’arresto, lui ha chiesto scusa, ha chiarito che non c’era alcuna volontà razziale. Anche la procura concorda su questo: non è stata contestata alcuna aggravante razzista”. Omicidio Alika: “scuse Ferlazzo non bastano” La famiglia di Alika Ogorchukwu, il venditore ambulante nigeriano ucciso lo scorso venerdì ha voluto mandare un messaggio affidandolo all’avvocato Francesco Mantella: “Le scuse di Ferlazzo non bastano, ora serve ... Leggi su chihaucciso (Di lunedì 1 agosto 2022), il 32enne accusato dell’diOgorchukwu a Civitanova Marche, avvenuto venerdì scorso,in. A confermarlo è stato il suo avvocato, Roberta Bizzarri, come riferisce Repubblica.it: “E’ stato convalidato l’arresto, lui ha chiesto, ha chiarito che non c’era alcuna volontà razziale. Anche la procura concorda su questo: non è stata contestata alcuna aggravante”.: “scusenon bastano” La famiglia diOgorchukwu, il venditore ambulante nigeriano ucciso lo scorso venerdì ha voluto mandare un messaggio affidandolo all’avvocato Francesco Mantella: “Le scuse dinon bastano, ora serve ...

CottarelliCPI : L’omicidio di Alika Ogorchukwu è vergognoso e ci deve indignare, come ci deve indignare l’apatia di chi stava a gua… - Internazionale : Il fatto che decine di persone abbiano assistito immobili all’omicidio di Alika Ogorchukwu senza sentirsi parte in… - Internazionale : I brividi provocati dal massacro di Civitanova Marche sono amplificati dal vuoto che c’è intorno. L'opinione di Chr… - marco_disaro : RT @Misurelli77: Tutti quei politicanti da operetta che per anni hanno messo un bersaglio sulla schiena di ogni immigrato,solo per raccatt… - bi_loriana : RT @tg2rai: L'omicidio di #Alika. Convalidato il fermo del 32enne che lo ha ucciso per strada. Ha negato il movente razziale e chiesto scus… -