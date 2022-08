No! Stefano Bonaccini non ha mai detto di privare i diritti e di mettere a tacere chi dissente (Di lunedì 1 agosto 2022) «Il nuovo Mussolini» commenta un utente via Facebook condividendo lo screenshot di un tweet attribuito a Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia Romagna. Il post risale al 2 aprile 2022, ma l’immagine è tornata a circolare a fine luglio. Di fatto, ci sono diversi elementi che dimostrano la falsità dell’immagine. Per chi ha fretta Gli utenti non si rendono conto che nell’immagine è stato riportato il cognome di Bonaccini in maniera sbagliata: «Boraccini», con la «R» al posto della «N». Il tweet risalirebbe a fine marzo e sarebbe stato diventato virale, secondo l’immagine, ma non si trovano riscontri. L’immagine è stata creata molto probabilmente attraverso un generatore di tweet falsi. Analisi Ecco il post del 2 aprile dell’utente Tonia che riporta l’immagine dove leggiamo il seguente testo attribuito a ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022) «Il nuovo Mussolini» commenta un utente via Facebook condividendo lo screenshot di un tweet attribuito a, Presidente della Regione Emilia Romagna. Il post risale al 2 aprile 2022, ma l’immagine è tornata a circolare a fine luglio. Di fatto, ci sono diversi elementi che dimostrano la falsità dell’immagine. Per chi ha fretta Gli utenti non si rendono conto che nell’immagine è stato riportato il cognome diin maniera sbagliata: «Boraccini», con la «R» al posto della «N». Il tweet risalirebbe a fine marzo e sarebbe stato diventato virale, secondo l’immagine, ma non si trovano riscontri. L’immagine è stata creata molto probabilmente attraverso un generatore di tweet falsi. Analisi Ecco il post del 2 aprile dell’utente Tonia che riporta l’immagine dove leggiamo il seguente testo attribuito a ...

