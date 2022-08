Napoli-Castel di Sangro 8-0: Olivera in gol, Spalletti incantato da un giocatore (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Napoli ha svolto oggi una partita di allenamento contro il Castel di Sangro terminata 8-0. Luciano Spalletti ha voluto dare spazio ai calciatori meno impegnati nelle due amichevoli, in particolare in Napoli-Maiorca. Il tecnico con il passare dei giorni può fare sempre meno esperimenti, quindi deve puntare sugli uomini che saranno chiamati in causa a cominciare dal 15 agosto. Ecco perché l’allenatore ha voluto testare anche quelle che vengono chiamate secondo linee, ma anche giocatori su cui è in corso una valutazione importante. Due di questi sono sicuramente Zerbin e Gaetano che hanno giocato Napoli-Castel di Sangro. I due si sono messi in evidenza con il centrocampista che ha segnato una bellissima rete, mentre Zerbin ha siglato una doppietta. Due ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 1 agosto 2022) Ilha svolto oggi una partita di allenamento contro ilditerminata 8-0. Lucianoha voluto dare spazio ai calciatori meno impegnati nelle due amichevoli, in particolare in-Maiorca. Il tecnico con il passare dei giorni può fare sempre meno esperimenti, quindi deve puntare sugli uomini che saranno chiamati in causa a cominciare dal 15 agosto. Ecco perché l’allenatore ha voluto testare anche quelle che vengono chiamate secondo linee, ma anche giocatori su cui è in corso una valutazione importante. Due di questi sono sicuramente Zerbin e Gaetano che hanno giocatodi. I due si sono messi in evidenza con il centrocampista che ha segnato una bellissima rete, mentre Zerbin ha siglato una doppietta. Due ...

