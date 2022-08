Mutilato dagli squali, ora si batte per loro: "Impariamo ad amarli" (Di lunedì 1 agosto 2022) Il sommozzatore Paul De Gelder, nel 2009, fu aggredito da un pescecane mentre era in missione nella baia di Sidney. L'incidente gli costò un braccio e una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 agosto 2022) Il sommozzatore Paul De Gelder, nel 2009, fu aggredito da un pescecane mentre era in missione nella baia di Sidney. L'incidente gli costò un braccio e una ...

myrosycandy : RT @myrosycandy: @fattoquotidiano Non ci possono stare perché grazie al jobsact hanno un contratto a tre mesi, perché non c’è un salario mi… - myrosycandy : @fattoquotidiano Non ci possono stare perché grazie al jobsact hanno un contratto a tre mesi, perché non c’è un sal… -