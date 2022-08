cmdotcom : #Juve, torna di moda #MilinkovicSavic: dai dubbi di #Pogba ai contatti con l'agente, il punto - loris_casati : RT @MatthijsPog: ???? Juve su Milinkovic Savic: Se l'assenza di Pogba si prolungasse il giocatore serbo diventerebbe la prima alternativa, ma… - sportli26181512 : Milinkovic, la Juve ci riprova. Paredes da chiudere: Il club bianconero è pronto a correre subito ai ripari: con l’… - bad_decisions0 : RT @MatthijsPog: ???? Juve su Milinkovic Savic: Se l'assenza di Pogba si prolungasse il giocatore serbo diventerebbe la prima alternativa, ma… - iBlkStar : RT @junews24com: Milinkovic Savic Juve (CorSport), affare ancora possibile! I dettagli - -

Juventus, possibili due innesti a centrocampo: il sogno è- Savic, idea Veretout . Napoli - Raspadori, la Juventus è pronta a inserirsi . Ansia, la diagnosi su Pogba orienterà l'......pagato dalla) e Rabiot (la madre Veronique continua nella ricerca di una nuova squadra). E ora c'è anche una sorpresa su cui si sta tornando a ragionare: il ritorno di fiamma per. Il ...La pista Milinkovic non è affatto tramontata per la Juventus, nuovi contatti con l'agente del calciatore: ecco come stanno le cose ...Non è stata un'estate molto fortunata per la Juventus, che sta vedendo diversi giocatori finire nell'elenco degli infortunati per lunghi periodi: prima Pogba, appena tornato a ...