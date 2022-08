Lutto per Star Treck, morta l’amata attrice: protagonista di un evento storico (Di lunedì 1 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. È morta una delle attrici celebri della saga Star Treck. La donna si è resa protagonista di un episodio che è passato alla storia del cinema e ancora oggi viene ricordato. In giro per il mondo si contano milioni e milioni fan della nota saga cinematografica di Guerre Stellari. Un successo planetario che ormai va Leggi su youmovies (Di lunedì 1 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Èuna delle attrici celebri della saga. La donna si è resadi un episodio che è passato alla storia del cinema e ancora oggi viene ricordato. In giro per il mondo si contano milioni e milioni fan della nota saga cinematografica di Guerre Stellari. Un successo planetario che ormai va

_dalss : billie e sabrina senza dubbio anche se sarei in lutto per tutti gli altri - Massxmo : RT @11Giuliano: Selezione: Albenga è in lutto per la scomparsa del professore Andrea Pino, aveva insegnato per anni all'istituto superiore… - salsa_di_sonia : Febbraio è il mese dei fiori, tanto atteso. Marzo e Aprile è lutto nazionale per la fine di Sanremo OVVIAMENTE. Maggio=Eurovision. - cambiospessolol : @AL4TVS io sto in lutto perché volevo dori ma devo skippare il banner dopo Tigh per Cyno... - DreamTeamCB : @bedconejo Ovviamente giusto il ruolo per cui ho un debole dai tempi di Maicon (esterno/terzino) Non ho superato i… -