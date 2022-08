La tragedia in due aggettivi del prosciutto declassato

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 1 agosto 2022) Le cru et le cuit è il saggio del 1964, primo volume delle Mythologiques, in cui Claude Lévi-Strauss individuava la cottura dei cibi come snodo fondamentale nel passaggio dallo stato naturale a quello culturale. In Italia il titolo venne tradotto alla lettera due anni dopo (dal Saggiatore) come Il crudo e il cotto. Oggi non sarebbe possibile: si potrebbe scambiare per un libro sul. Perché, da molti anni ormai, ilha perso il diritto al suo nome per ridursi a un aggettivo (sia pure sostantivato)? Il downgrading è sotto gli occhi (nelle orecchie, nella bocca) di tutti. Al bar, pausa pranzo, tripudio di panini, tramezzini, focacce, croissant salati: pomodoro e mozzarella, speck e brie, bresaola e lattuga, salame, bresaola, crudo. Sul treno, servizio ristorazione: “Ci sono rimasti solo panini: crudo, mortadella… Ah no, posso anche ...