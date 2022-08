Juventus, tre settimane di stop per McKennie: lesione alla spalla sinistra (Di lunedì 1 agosto 2022) La Juventus ha comunicato l’esito degli accertamenti diagnostici su Weston McKennie, che ha riportato una lesione capsulare della spalla sinistra. Infortunio che si traduce, stando al bollettino medico bianconero, in tre settimane di lavoro differenziato. Uno stop comunque inferiore rispetto a quanto inizialmente preventivato. Va peggio invece al giovane Aké, che ha riportato la frattura composta del perone: per lui almeno due mesi ai box. IL COMUNICATO DELLA Juventus SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Laha comunicato l’esito degli accertamenti diagnostici su Weston, che ha riportato unacapsulare della sp. Infortunio che si traduce, stando al bollettino medico bianconero, in tredi lavoro differenziato. Unocomunque inferiore rispetto a quanto inizialmente preventivato. Va peggio invece al giovane Aké, che ha riportato la frattura composta del perone: per lui almeno due mesi ai box. IL COMUNICATO DELLASportFace.

