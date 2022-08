(Di lunedì 1 agosto 2022) Laè tornata sulle tracce di: in questi giorni è previsto undiper l’attacco bianconero Allatorna di moda il nome di. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante è un profilo gradito ai dirigenti bianconeri, che in questi giorni si incontreranno in uncon Allegri per decidere il da farsi in attacco. Sull’attaccante del Sassuolo c’è anche il forte interesse del Napoli, che avrebbe già l’apprezzamento del calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Juve, summit di mercato per Raspadori - Nicola20883874 : #Napoli #Raspadori summit tra lunedì e martedì con gli intermediari del Sassuolo per trovare un accordo definitivo,… -

Calcio News 24

Laè tornata sulle tracce di Raspadori: in questi giorni è previsto undi mercato per l'attacco bianconero Allatorna di moda il nome di Raspadori. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante è un profilo gradito ai dirigenti bianconeri, che in ...Potrebbe non essere unrisolutivo, però di certo i londinesi sono segnalati sempre più caldi ... SituazioneAlla Continassa sono consapevoli dei rischi legati al Tottenham e continuano a ... Juve, summit di mercato per Raspadori La Juve è tornata sulle tracce di Raspadori: in questi giorni è previsto un summit di mercato per l’attacco bianconero Alla Juve torna di moda il nome di Raspadori. Come riportato dalla Gazzetta dello ...Dopo il consulto di Paul e le visite di McKennie, i dirigenti si riuniranno con Allegri. Ieri l’argentino del Psg escluso dai titolari. Pjanic rimane l’alternativa ...