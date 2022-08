marcoconterio : ?? Riflessioni post #RealMadridJuve - La #Juventus continua ad aver un problema rilevante coi terzini - Bremer già… - Gazzetta_it : Locatelli: 'Più palloni tocco più son contento. E gioco con la mia squadra del cuore' #Juventus - MaStep92__ : RT @cmdotcom: #Juve, #Locatelli: 'Abbiamo fatto grandi acquisti. Obiettivo? Vincere il campionato, non ci nascondiamo' - cmdotcom : #Juve, #Locatelli: 'Abbiamo fatto grandi acquisti. Obiettivo? Vincere il campionato, non ci nascondiamo' - junews24com : Locatelli: «Non ci nascondiamo più, vogliamo lo Scudetto» -

In questa tournée americana stiamo vedendo una nuova Juventus, che vuole tenere palla e imposta di più, in cuiha un ruolo centrale.Ma ladeve rinunciare anche a McKennie, altro elemento che 'vede' la porta: lo statunitense si ... Di fatto è rimasto soltantodel trio di centrocampisti titolari di Allegri, che chiede ...In questa tournée americana stiamo vedendo una nuova Juventus, che vuole tenere palla e imposta di più, in cui Locatelli ha un ruolo centrale.Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...