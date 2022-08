Gp Ungheria: Verstappen e i piloti Mercedes commentano la strategia Ferrari e scoppiano a ridere – VIDEO (Di lunedì 1 agosto 2022) L’errore del remote garage Ferrari nel Gran Premio d’Ungheria è stato talmente evidente che anche Max Verstappen, Lewis Hamilton e George Russell ci hanno scherzato sopra. I tre piloti protagonisti della gara magiara nel retropodio in attesa della premiazione osservando le immagini di Charles Leclerc con le gomme dure si sono fatti una risata. A scatenarla è stata il sette volte campione del mondo che visionando gli highlight si è accorto del particolare e ha chiesto ai rivali: “Erano sulle hard?“. L’olandese e l’inglese hanno risposto: “Yeah“, per poi sghignazzare anche con una sorta di imbarazzo. La strategia ha lasciato senza parole tutti gli addetti ai lavori e gli appassionati. Ma perché la decisione era sbagliata? L’obiettivo della scuderia di Maranello era rispondere al secondo cambio-gomme ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) L’errore del remote garagenel Gran Premio d’è stato talmente evidente che anche Max, Lewis Hamilton e George Russell ci hanno scherzato sopra. I treprotagonisti della gara magiara nel retropodio in attesa della premiazione osservando le immagini di Charles Leclerc con le gomme dure si sono fatti una risata. A scatenarla è stata il sette volte campione del mondo che visionando gli highlight si è accorto del particolare e ha chiesto ai rivali: “Erano sulle hard?“. L’olandese e l’inglese hanno risposto: “Yeah“, per poi sghignazzare anche con una sorta di imbarazzo. Laha lasciato senza parole tutti gli addetti ai lavori e gli appassionati. Ma perché la decisione era sbagliata? L’obiettivo della scuderia di Maranello era rispondere al secondo cambio-gomme ...

